台北市長柯文哲昨（1）日下午原訂參加藝人白嘉莉的40年藝術創作個展，卻因身體不適臨時喊卡，第一時間北市府副發言人戴于文表示，柯文哲疑感染諾羅病毒。對此，市議員簡舒培也分享慘痛經驗，說「不要笑柯文哲了」。

簡舒培在臉書表示，兒子上次得諾羅病毒拉肚子，「拉到屁股都受傷，超可憐的」，並分享諾羅病毒小常識。

文中指出，諾羅病毒可在體外環境存活達三個月，而只需吞咽極少量就可能感染，傳染性很強，如患者便後或嘔吐後洗手不夠徹底，則會污染門把手、水龍頭、遙控器、毛巾、衣物等，健康的人接觸過這些物品再手拿東西吃或準備食物，就可能感染。

簡舒培提到，預防關鍵就是患者和健康人群，都頻繁用肥皂和熱水認真洗手，特別是進食前及如廁後，若被患者便後或嘔吐後接觸過的物品和台面，則要用含氯漂白劑清潔。

另外，患者的唾液也含有病毒，不能共食，患者一般三、五天後恢復健康，傳染性減低，但物品上沾染的病毒可以存活兩、三個星期，而被污染的水源，病毒可以存活更長。

(中時電子報)