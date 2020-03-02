前立委洪慈庸競選連任失利，立法院長游錫堃以12萬元聘她為有給職顧問，引發外界質疑酬庸。對此，作家苦苓有不同看法，他力挺洪慈庸，並稱洪比高美蘭更有資格當機要，沒想到此話一出，網友傻眼大噓爆！

苦苓日前於臉書發文表示，「洪慈庸當過立委，月入不只12萬，也數度獲選優秀立委，說明她有這個身價，任用程序也都合乎法制——難道她比高美蘭不夠格當機要嗎」？

不過，苦苓的解釋沒被大批網友接受，反遭網友怒轟「原來選民進黨出來執政是為了比爛」、「比下限就對了」、「可憐哦！酬庸就是酬庸，現在護航的只能拿其他人比較，或者說她帳面能力不錯」、「高美蘭可以罵，洪酬庸幹嘛不能罵，一樣酬庸啦」、「優秀立委會落選」、「那優秀有啥公信力？...落選才是真公信力」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

前高市觀光局主祕高美蘭，因關係和高雄市長夫人李佳芬關係密切，多次被外界貼標籤指為「夫人幫」，引發綠營質疑，批評該職位是酬庸。高最後在不堪其擾下，辭職平息風波。高表示，認識市長、佳芬姊是無法改變的事實，但這不會影響她的專業，沒想到民進黨藉此抹黑，政治追殺，令她無法接受，最後，為免高雄市政受到影響，高宣布請辭以平息風波。

(中時電子報)