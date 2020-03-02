美國民主黨總統提名戰 布塔朱吉傳準備退選 08:502020/03/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據幕僚今天透露，美國印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）準備退出民主黨總統提名戰。 路透社報導，38歲的布塔朱吉是阿富汗戰爭退伍軍人，上個月以些微差距贏得愛阿華州黨團會議。他試圖在選戰中團結民主黨人、獨立派人士和溫和派共和黨選民。 他計劃今天先與其他民主黨參選人出席阿拉巴馬州人權里程紀念儀式，數小時後再宣布退選。 (中央社) #民主黨 #退選 #提名 #總統 #今天 也許您會感興趣 國際熱門新聞 地球有2號月亮 已運轉3年 - 國際 世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀 - 國際 法國百人確診肺炎 羅浮宮閉館 - 國際 WHO報告：人人易受感染 新冠肺炎「14種症狀」：發燒第一名 - 國際 韓專家怒批WHO不可信！預估南韓3月確診數恐破萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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