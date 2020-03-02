據幕僚今天透露，美國印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）準備退出民主黨總統提名戰。

路透社報導，38歲的布塔朱吉是阿富汗戰爭退伍軍人，上個月以些微差距贏得愛阿華州黨團會議。他試圖在選戰中團結民主黨人、獨立派人士和溫和派共和黨選民。

他計劃今天先與其他民主黨參選人出席阿拉巴馬州人權里程紀念儀式，數小時後再宣布退選。

(中央社)