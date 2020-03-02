新冠肺炎疫情不減反增，行政院長蘇貞昌日前宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，並指示由衛福部長陳時中擔任指揮官。然而，總指揮並非由民進黨要員擔任，所有綠軍要角都隱身幕後，有評論認為「相當的不尋常」，並認為蔡英文應有兩大考量。

指揮中心疫情等級分為三級，第三級由疾管署署長擔任最高指揮官、第二級為衛福部長、第一級的指揮官則由行政院所指派。指揮中心監測應變官莊人祥表示，過去一級開設時，指揮官多為行政院副院長層級，例如毛治國、張善政、朱立倫，此次則是陳時中接任。據《中評社》報導，蔡英文這次抗疫，讓民進黨要員都退到第二線，應有兩大考量，包括疫情升高風險加劇及兩岸關係對立激化，非常棘手。

該評論指出，目前已出現院內感染，且找不到感染源、出國旅遊被感染的案例紛紛出現，出現社區感染前兆，下周恐是疫情是否逆轉關鍵時刻，擔任抗疫指揮官風險極高。陳時中擔任指揮官，恐大好大壞，若抗疫順利，520後人事改組，前途光明；若狀況轉壞，他便成蔡政府防火牆，幫民進黨官員擋子彈，若失控就由總指揮一肩扛。

至於兩岸部分，該評論指出，疫情爆發後，兩岸對立節節激化。一切要從行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口等一連串對大陸惡言相向起頭，蔡英文不讓民進黨要員站到抗疫第一線，與大陸正面對撞，應有緩和兩岸緊張之意。

(中時電子報)