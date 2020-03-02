1分鐘看世界》法百人確診 羅浮宮閉館：韓新天地教會長恐面臨殺人罪起訴

展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

法國因擔心新冠肺炎疫情擴散，決定暫時關閉羅浮宮（見圖）。（美聯社）

羅浮宮周日暫時關閉

【1】法國百人確診肺炎 羅浮宮閉館

法國確診人數持續增加，為防疫情擴散，法國衞生部禁止逾5000人參與的室內群體活動。巴黎羅浮宮在職員憂慮染疫風險的呼聲下，3月1日宣布將閉館。

【2】新天地教主 將被控過失殺人

新冠肺炎疫情在南韓沒有緩解跡象，因確診病例大爆炸，而成為眾矢之的的新天地教會，教主李萬熙終於接受檢測，首爾市也打算以過失殺人罪等罪名起訴他。

【3】世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀

世界衛生組織發布大陸考察報告，示警2019年冠狀病毒疾病有極強傳播力，並列出新冠肺炎患者前10項典型症狀，其中發燒、乾咳、倦怠佔了前三名。

【4】1死代表百人確診 港專家：新冠肺炎已全球大流行

香港大學醫學院院長梁卓偉1日估算，1例死亡案例或已代表當地出現100例確診病例，他認為新冠肺炎技術上已出現全球大流行。

【5】等不及！川普：駐阿富汗美軍即刻撤軍

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）昨29日終於簽署和平協議，以終結長達18年的阿富汗戰爭。協議指出，美軍預計14個月內完成撤軍，不過美國總統川普已經等不及，表示第一批美軍「即刻」開始撤軍。

(中時電子報)