小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】蘋果全復工 台積守萬一

新冠肺炎疫情重挫美股，美國總統川普信心喊話稱，蘋果公司在中國已全面恢復生產，並暗示聯準會要採取更激進的降息政策。法人指出，台股1日雖然難逃斷頭及補跌壓力，但蘋概股高通、Qorvo、Lumentum、Skyworks等上周五（2月28日）逆勢走高，護國神山台積電ADR也上揚0.96％，有望成為台股力守「萬一」的風向球。

【2】川普施壓聯準會 盡快降息

道瓊工業指數上周暴跌超過3,500點，創下上一波金融危機以來最大單周跌幅，逼使美國總統川普二度出面信心喊話，強調美國經濟基本面穩健，美股終將反彈上揚。他還拉高分貝要求聯準會盡快降息。根據最新利率期貨顯示，交易商押注聯準會3月降息的機率已達百分百。

【3】上市櫃剉咧等 股東會旺季 恐成防疫破口

新冠肺炎疫情恐將出現破口！一年一度股東會旺季即將到來，近1,700家上市櫃公司受限於證交法36條規定，必須於6月底前召開，不得延期；業者指出，若疫情未結束，股東會的百人至萬人的群眾效應，恐將成為疫情的大悶鍋，對防疫投下不利變數，希望主管機關彈性處理。

【4】通報無薪假 業者怨門檻太嚴

面對新冠肺炎對勞動力市場的衝擊，勞動部嚴陣以待，但有不少企業想在這段期間內想實施無薪假，向地方勞工局處通報時，遭承辦人以「近2年未有虧損」為由，拒絕企業不能通報實施無薪假，讓業者大嘆通報門檻太嚴。

【5】5G手機3月上市 五大電信備戰

台灣預定最快7月5G商轉，但多家品牌5G手機3月之後就會陸續在台上市，加上499公教雙飽資費20～30萬用戶即將於4月陸續合約到期，電信三雄2年前針對母親節檔期祭出的全民499雙飽資費，最短24個月、最長30個月合約陸續在4月或11月合約到期，當初申辦499雙飽的客戶只開放單門號申辦，各大電信商盤算趁著5G手機開賣帶動一波換機潮，除了吸引嚐鮮族購買5G手機，也有機會拉抬首波5G門號申辦量，提前搶5G客戶。

(中時電子報)