「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）的親弟弟亞倫卡特（Aaron Carter），在90年代時，曾以「新好弟弟」名號出道而紅極一時，現在32歲的他，卻因藥物與精神問題，事業開始走下坡，淪為過氣歌手。日前他又透過直播大鬧速食餐廳，想打著亞倫卡特的名號，大討免費食物，但店員完全不認識他，場面尷尬又失控。

從曝光的影片中，亞倫卡特和友人開著車在速食餐廳得來速車道點餐，他先是問店員：「如果我給妳看我的身分證，證明我是亞倫卡特，這樣也不能免費給我一個香草口味甜甜圈嗎？」店員回答：「不好意思，我可以給你，但是要付錢。」

亞倫卡特（Aaron Carter）大鬧得來速，想討免費的食物。（圖／翻攝Twitter）

亞倫卡特不放棄追問：「不能給我一點折扣嗎？」但店員仍不予理會，最後一行人點好餐到取餐口，不死心的亞倫卡特，還誇張地從車窗跳出，跑去車後拿了一件毛衣送給店員，還稱這個禮物「是我的周邊商品」。眼見店員一臉尷尬困惑，亞倫卡特友人問店員：「妳知道亞倫卡特是誰嗎？」店員搖頭，友人接著問：「那妳聽過新好男孩嗎？」店員回應：「知道」，亞倫卡特最後還是無法如願免費吃到免費食物。

亞倫卡特（Aaron Carter）大鬧得來速，想討免費的食物。（圖／翻攝Twitter）

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(中時電子報)