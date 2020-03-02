單親父母常常需要一人分飾多角，經濟重擔加上獨自養育孩子的責任，使得生活大部分都很辛苦。一名單親媽媽就在臉書無奈透露，已經很努力賺錢養2個孩子，沒想到就讀小五的女兒仍被同學嘲笑家裡窮，真的非常無助，「窮錯了嗎？」

單親媽媽在《爆怨公社》吐苦水，明明很努力賺錢，白天做正職大樓清潔員，工作空檔兼職網拍社團補貼一點生活費，這麼辛苦就是希望能給2個孩子的日子過好一點，沒想到就讀小學五年級的女兒，才剛開學就被同學嘲笑家裡窮，導致她心靈受傷。

單親媽媽無助詢問大家，「不知道有沒有人可以幫幫忙想個好辦法，看如何跟老師提這件事；女兒在學校一直被說窮，心理有點受創，為什麼才國小而已財富價值觀偏差都這麼嚴重。」她忍不住情緒抱怨，由於單親補助與中低收審核條件需要看三代關係，因此都無法通過，「我真的很努力了。」

貼文一出，許多網友紛紛給予意見，「請孩子每禮拜到圖書館借一本書看完，在家講給家人聽，全家花至少10分鐘一起討論，持續一個學期後，孩子就比別人知識豐富，日後一定比他們富足；心中富有就好，不要理會其他人怎說，有個好媽媽比所有都重要。」也有人鼓勵單親媽媽，「您的母愛永遠不會被擊倒，只是往往感恩容易遲到，價值觀最重要。」

短短一天便有萬人按讚留言，讓單親媽媽相當感動。單親媽媽表示，「會把文章給女兒看，藉由大家安慰與鼓勵，讓小五的女兒不再因家裡貧窮而感到自卑。」

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(中時電子報)