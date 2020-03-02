超過10餘艘的大陸漁船，昨天集體(1日)強行闖入金門海域收取偷偷佈下的魚網，但是卻遭到漁船百般擾亂阻撓，海巡隊員在驅離不成下，罕見拿出霰彈槍填發塑膠子彈，數度對空鳴槍喝止，大陸船團驚覺我方海巡隊這次竟然「來真的」紛紛加速駛離，才成功化解一場危機。

超過10餘艘的大陸漁船，昨天集體(1日)強行闖入金門海域收取偷偷佈下的魚網，但是卻遭到漁船百般擾亂阻撓，海巡隊員在驅離不成下，罕見拿出霰彈槍填發塑膠子彈，數度對空鳴槍喝止。(戴志揚翻攝)

昨(1)日上午7時，第九海巡隊PP3552、CP1020及第九岸巡隊CP1018等3艇,會同金門縣政府水試所4艘護漁船艇,前往小金門檳榔嶼熱區海域進行驅離陸船及清除非法佈網行動。

因現場10餘艘大陸快艇見家當被護漁船隊没收，企圖強闖收網、干擾護漁小組清網作業，,3552艇隊員，眼見陸漁船不斷干擾，甚至試圖衝撞，對警艇造成危險，立即以霰彈槍裝上橡膠彈，連開數槍嚇阻，迫大陸船團向外逃離，成功嚇阻陸船,護漁船隊清網工作持績至16時結束,總計清除漁網78件、蟹籠134個。

超過10餘艘的大陸漁船，昨天集體(1日)強行闖入金門海域收取偷偷佈下的魚網，但是卻遭到漁船百般擾亂阻撓，海巡隊員在驅離不成下，罕見拿出霰彈槍填發塑膠子彈，數度對空鳴槍喝止。(戴志揚翻攝)

金馬澎分署第十二巡防區於29日18時6分接獲民眾118通報，於小金門鳳嘴海域有陸船越界，立即通報第九海巡隊PP3556艇前往應處，因巡防艇受限淺潮暗礁,無法迫近陸船，即以警報蜂鳴器強化廣播驅離，第九海巡隊當晚即重新調整勤務部署。

昨(1)日清晨，金門海巡隊動員3552、CP1020及岸巡隊CP1018艇，並會同金門縣政府水試所「金門號」等4艘護漁船艇，組成聯合掃蕩船隊,前往小金門西海域,強勢驅離陸船並清除非法佈網,過程中雖遭遇10餘艘大陸快艇企圖強闖海域搶收漁網，但在我方3艘巡防艇利用船艇性能優勢及配合使用低致命性武器下，有效阻擋與驅離。

金門海巡隊表示，新冠肺炎是長期的抗戰,為捍衛漁民作業安全,嚴防防疫漏洞,第十二(金門)巡防區對於大陸漁船作業熱區，已強化岸際雷達及紅外線熱影像系統監偵守望，除提高巡防艇巡邏密度,並對吃水淺地帶，加強多功能巡緝艇勤務部署，絕不讓防疫從海上,從岸際產生破口。

(中時電子報)