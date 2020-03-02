美股在上周連翻大跌，總計在盤中的單周的最大跌點數，一度逾3500點，即便技股為主流的NASDAQ與費城半導體兩市場在上周五已率先跌深反彈，但道瓊工業指數及標普500指數仍續挫，顯示市場人心浮動。

不過，值得慶幸者，係上周五的美股盤後電子盤，道瓊等三大期指已明顯勁彈，為台股短多挹注信心，後市不必過分悲觀。業內人士指出，台股短期面臨外資源源不絕的賣壓，仍相對沈重。

因此，大型股力撐加權指數的重擔，由國家隊法人與外資互尬，簡單的說，即官股券商將持續扮演護盤重任，而其他具題材的中小型股票，有機會領先大盤發展，形成單兵向上突圍的特色。

而哪些股票具單兵突圍的條件？業內士指出，可分5大族群來觀察，其一係防疫概念股，如恆大、康那香、熱咉、毛寶與高端疫苗等。其二係生技療概念股，預期未來流感與肺炎病毒等疫苗開發愈趨積極，而人們對強化自身的抵抗力，也將更加重視，使相關生醫股吸睛程度不宜輕忽。

其三係宅經濟概念股，包括線上遊戲、電子通路商與物流等相關股票如富邦媒、鈊象、網龍等值持續注意。其四係原物料缺貨與報價看漲概念股，包括被動元件、DRAM、矽晶圓與工業用紙等。其五係未來明星產業勢趨勢概念股，不會因疫情有所變更，包括電動車、AI物聯網與5G通訊等。

(工商 )