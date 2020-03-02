由於新冠肺炎籠罩全球，全球確診病例人數快速攀升，使得恐慌氣氛彌漫在股市之中，美股在台股228連假期間跌幅甚重，不過指標股如Nvidia、AMD、美光、台積電ADR於上週五呈現彈升。

在新冠肺炎從中國擴散到其他國家後，疫情何時有效控制成市場關注焦點，台股恐慌賣壓湧現，頻破波段低點，指數最終下跌141.45點，跌幅1.24%，收在11,292.17點，成交金額為2,020.24億元。

三大法人合計賣超301.6億元，外資賣超232.25億元、投信賣超10億元、自營商賣超59.35億元。

台股價跌量增，結構不利於盤勢，後市需價跌量縮，價漲量增。指數支撐為年線(約11,055點)附近，壓力為月線(約11,617點)附近。KD交叉向下，9日K值進入超賣區，整理格局或有反彈機會。

台股現階段受到系統性風險影響，有向下回測年線(約11055點)或前低(約11355點)的可能性，然而止跌回穩尚需快速先重返5日線之上，近期量價不宜再背離走勢較佳。

操作建議汰弱擇強，不宜躁進，資金比重不宜過高，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需等。

(時報資訊)