台北市長柯文哲疑似感染諾羅病毒，2日一早照常上班開晨會。（北市府提供／張穎齊台北報導）

台北市長柯文哲近期身體不適，北市府證實疑似感染諾羅病毒，卻遭網路造謠是感染新冠肺炎，市府副發言人黃瀞瑩駁斥，柯市長是疑似感染諾羅，並非新冠肺炎，2日上午24分抵達市府，7時30分如常主持晨會。

有關網路流傳柯文哲感染新冠肺炎送院就醫，黃瀞瑩澄清，柯市長是疑似感染諾羅病毒，這2天確感不適，但並非感染新冠肺炎，更無送院就醫的情事。

黃瀞瑩表示，柯市長1日原本受邀出席藝人白嘉莉的畫展開幕記者會，但因身體不適臨時取消行程，副市長蔡炳坤已向媒體說明，市長因為有腹瀉的狀況，自己研判可能感染到諾羅病毒，但經過一天的休息，情況已有改善，因此今日仍照常上班，處理公務。

對於網路流傳柯文哲因感染新冠肺炎送院就醫，且與其密切接觸者已經全部隔離的假消息，黃瀞瑩嚴正強調，此為非常惡質的行為，北市府將移請北市警察局刑事警察大隊追查，依法提告，也呼籲民眾勿輕信及轉傳網路假消息，以免觸法。

(中時 )