韓國瑜真的如外界所說，苦民所苦，睡到中午嗎？YouTube「謝謝琳來了」網路節目「J-SHOW」當起一日小跟班，要幫大家揭秘，究竟韓國瑜一天到底在忙什麼。

上午還不到8點，小跟班就與韓國瑜會合，接著到左營分局慰勉迅速偵破重大刑案有功人員，9點到高雄市政府視察各局處，10點出席道安會議，中午到旗山參拜、探視老奶奶、光德寺，下午結束美濃行程後，回到辦公室批改公文，4點再到災害應變中心主持抗疫會議。

從早上忙到下午6點多，韓國瑜還沒下班，他說，有時候跑一整天行程，回到辦公室趕快把公文改一改，有時候甚至要忙到晚上8、9點，沒時間吃飯就靠泡麵果腹，「現在什麼事情，都以人民為第一優先。」

小跟班也親自驗證了韓國瑜的上班時間，早上大概7點45、50分出發，一整天下來和攝影師兩人眼睛都紅了，大喊受不了，還差點騎車騎到睡著

韓國瑜表示，自己當市長，邏輯和價值觀都相當清楚，能做多少算多少，團隊中有幾個局長，血壓高、體力消耗太大，甚至有時候會心灰意冷，得不到應有的肯定，這時「我當市長就很重要」，要鼓勵他們。

一日市長小跟班

(中時電子報)