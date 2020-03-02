正當亞洲的日本職棒熱身賽禁止球迷入場觀看、南韓職棒更是取消職棒熱身賽，全是為了新冠肺炎疫情，避免更多人遭受感染，台灣的中華職棒卻是開放球迷進場觀戰，賽事如火如荼進行，比賽熱度直追疫情溫度的動作恐被禁止，最嚴重連球賽也打不成！

今年的中華職棒熱身賽獨排眾議，如期在228日開打，單場最多人數是暌違20年的「龍象之戰」、擠進2627人，3天比賽累積觀眾人數將近萬人，往後還有14場比賽，甚至3月中旬或下旬的開幕賽預期湧入上萬人，中職將會成為全台「持續性」最多人潮的大型活動。

中央流行疫情指揮中心的官員聽到台灣職棒每場觀眾人數後的第1個反應是「現在還有這麼多人喔」！對此，中央流行疫情指揮中心將會針對國內大型的活動而修訂舉辦的指引，最快在這幾天出爐。

這套指引是規範大型活動的標準，讓社會各界有所依循，內容將有疫情相關的風險評估，包括人數、條件等，指揮中心表示，最近幾天確認內容標準後即可公布，希望未來國內的大型活動必須符合指引評估風險。

中職面對中央疫情中心的規範，恐難再大肆號召球迷買票進場，雖然中職熱身賽訂出防疫措施，但球迷依舊比鄰而坐，加油聲音不斷，中職只有要求「呼吸道症狀者配戴口罩」，使得看台一堆人沒戴口罩看球，沒有達到專家、醫師的防疫標準，令人憂心。

(中時 )