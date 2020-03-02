新冠肺炎疫情升溫，投資人信心全失，股市資金紛紛撤出流向避險資產，日圓上周五來到5個月來新高紀錄，美股上周累計崩跌逾3,500點，創金融危機來最大單周跌幅。日股2日以20,849.79點開出、下跌293.17點。

(中時電子報)