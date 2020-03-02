美股崩跌恐懼擴散！ 日股開盤走跌近300點 08:402020/03/02 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日股2日開盤跌近300點。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，投資人信心全失，股市資金紛紛撤出流向避險資產，日圓上周五來到5個月來新高紀錄，美股上周累計崩跌逾3,500點，創金融危機來最大單周跌幅。日股2日以20,849.79點開出、下跌293.17點。 (中時電子報) #美股 #崩跌 #日股 #恐懼 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》消化疫情發展與影響，美股跌勢放緩 08:362020/02/27 財經 《日股》憂新冠肺炎大流行，日經指數早盤跌1.79％ 12:162020/02/27 財經 《國際金融》CDC證實美國有社區傳播之虞，美股期貨「嚇」挫 14:152020/02/27 財經 《日股》憂全球疫情擴散，日經指數收跌2.13％ 16:312020/02/27 財經 美股再次崩跌 道瓊重挫1190點 史上最慘 05:512020/02/28 國際 1分鐘看世界》世衛： 新冠肺炎全球大流行 美股大崩跌 07:312020/02/28 國際 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 陸股崩跌3.7％ 本周累計跌5.2％ 16:412020/02/28 財經 美股落難 台股反彈看三條件 04:102020/03/02 證券．權證 日本基金染疫全墨 04:102020/03/02 投資理財 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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