台中市長盧秀燕近期被罷免團體「公民除銹工程」發起罷免，也讓原本聲勢不那麼高的盧市長再引起關注。對於「罷燕會不會過？」，有資深韓粉就認為罷燕難度遠比罷韓高，「反對林佳龍也變成罷免理由，笑死人」」。

原來，罷燕團體近日提出的罷免三點訴求，分別為「售賣社宅用地」、「空氣沒換新」還有「逢龍必反！」。訴求認為，盧選前主攻「市長換人、空氣換新」的口號，但上台後卻沒有拿出具體作為，「硬停中火機組」。但訴求也引來網友撻伐，痛批「龍粉老是幻想罷燕，草包黑龍就能回鍋」，「第一階段都過不了吧，根本毫無正當性」。

至於「罷燕」會成功嗎？資深賴姓韓粉今2日就在臉書社團「韓冰歡歡許淑華-挺瑜愛您」發文，「有夠好笑，盧秀燕犯了什麼錯？當罷免好玩的嗎？這叫民主？為反對而反對，現在是要蓋綠世界嗎？民進黨側翼那群人跟在主子旁邊吃香喝辣，反對林佳龍也變成罷免理由，笑死人」、「要罷免就來個六都重新選不就好了嗎？幹嘛玩罷免遊戲呢？輸不起就說」。

韓粉在臉書社團po文討論罷免台中市長盧秀燕案。(圖/翻攝自 韓粉社團)

(中時電子報)