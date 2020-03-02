俄羅斯一名美女網紅慶祝29歲生日，丈夫貼心準備泳池派對，邀友人同慶，並將約25公斤乾冰倒進泳池，製造煙霧瀰漫效果，正當眾人嗨翻天，沒想到樂極生悲，包括網紅丈夫在內，3人因二氧化碳中毒當場死亡，慶生派對秒變3屍命案。

莫斯科美女卡特琳娜（Katerina Didenko）是一名藥劑師也是網紅，在Instagram上擁有142萬粉絲。據英國《每日郵報》報導，為了替她慶祝29歲生日，丈夫瓦倫汀（Valentin Didenko）在莫斯科一間三溫暖舉辦派對，找來20多位好友同歡。

為了製造效果，瓦倫汀更準備了55磅（約25公斤）乾冰倒進泳池，現場瞬間煙霧瀰漫，氣氛嗨到最高點，眾人歡呼走進泳池，沒想到不久悲劇發生，因乾冰的煙霧實際是二氧化碳，瞬間大量二氧化碳釋出，多人出現中毒眩暈的情況，更有人當場昏倒。

卡特琳娜送醫急救後無大礙，但她的丈夫瓦倫汀與2名友人卻因二氧化碳中毒喪命。卡特琳娜是一名合格藥劑師，經常與丈夫及一家人直播各種食物或化學實驗，竟然還會製造如此離譜事件，令人難以置信。

Katerina Didenko是合格藥劑師，經常跟網友分享各種相關資訊。（照片來源：Katerina Didenko Instragam）

(中時電子報)