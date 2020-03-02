東京馬拉松有跑者戴口罩上陣。（路透資料照）

規模大幅縮減的東京馬拉松在新冠疫情衝擊下於3月1日落幕，除了道旁的觀眾，也有跑者戴口罩參賽。日本紀錄保持人大迫傑以2小時5分29秒刷新自己的紀錄，獲得日本田徑產業協會的1億日圓獎金(約台幣2800萬)！這是專門頒發給突破日本全國紀錄的跑者。

日本田徑產業協會近年卯起來發獎金，並且規定不同年度的同一選手可以重複領獎。大迫傑去年已經拿過1億日圓，今年又再進帳1億日圓。另一位勇腳設樂悠太也拿過這個大紅包，他這次跑出2小時7分45秒，排名第16，賽後不發一語就離去。

如果接下來的琵琶湖馬拉松沒出現更強的日本人，28歲的大迫傑就可以代表參加7月的東京奧運。大迫傑此次東京馬排名高居第4，只輸給3位東非跑者。前三名為衣索比亞Birhanu Legese、索馬利亞Bashir Abdi、衣索比亞Sisay Lemma，冠軍成績為2小時4分15秒。

女子組前三名也都是東非跑者：肯亞Lonah Chemtai Salpeter、衣索比亞Birhane Dibaba、衣索比亞Sutume Asefa Kebede，並且前兩名都刷新了大會紀錄。女子冠軍為2小時17分45秒。日本山口遙排名第10。

(中時電子報)