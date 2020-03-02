印尼人口數超過2億6000萬人，怪的是至今卻未傳出任何新冠肺炎病例，讓台灣網友們不敢置信。印尼最大傳染病醫院院長近日為印尼篩檢程序辯護，指出印尼擁有充分資源，能應付疫情爆發。

《中央社》報導，印尼至今只篩檢過141例新冠肺炎疑似病例，與人口數相比，篩檢數字相當少，引發部分醫界人士懷疑是否有感染病例未被查出。對此，印尼蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Hospital）院長施耶利爾（Muhammad Syahril）28日接受路透社訪問，被問到為何印尼無新冠肺炎確診病例，表示「我們的篩檢技術和獲得的事實，毋庸置疑。」

施耶利爾直言，「我們沒有新冠肺炎確診病例，那就是沒有。我們為何要掩飾？」印尼有過處理SARS的相關經驗，共指定了135家醫院負責處理新冠肺炎疑似病例，有充分的資源可以應付疫情。也對每位入境旅客量體溫、建議身體不適旅客要聯繫衛生單位等防疫措施。

(中時電子報)