聖暉(5536)2019年合併營收為126.75億元，年減10.87％，稅後淨利12.76億元，年增0.07％，每股稅後盈餘為19.16元。董事會決議擬配發每股現金股利15元，配發率達78.29％，連續9年現金股利配發率達65％以上，以上周四收盤價格175元計算，現金殖利率8.57％。

聖暉去年下半年隨著電子、半導體客戶施作工程與進度逐步認列，並採取多區域、多產業、多工種策略布局，陸續於東南亞設置服務據點以增進當地接單，全年獲利與2018年能夠維持持平表現。

今年第1季面臨農曆新年與大陸延長復工因素將影響單季營收表現，不過，因美中貿易戰，台商回流建廠/商辦/高端住宅，2019年新接訂單跟2018年相比成長20～25％，其中，高階無塵室訂單有望持續到2021年，有利於今年訂單較去年穩定。

2019年區域別營收成長幅度以東南亞最大，2019年越南、馬來西亞、新加坡、泰國佔營收比重約6～8％，因貿易戰部分大陸廠商外移至東南亞，尤其是泰國地區，目前成長還不錯，預期今年東南亞將持續成長。

(時報資訊)