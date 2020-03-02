國巨（2327）電阻漲價效應，掀跟漲潮，奇力新（2456）旗下旺詮上週通知通路商、EMS客戶調漲電阻價格，調漲幅度達60％以上，為歷次最大單一漲幅，後續不排除再漲。

華新科（2492）則針對通路商調漲10％，隨著復工率逐步拉升，EMS客戶急單湧入，電阻價格應聲上漲。

旺詮上周針對大中華區直營及經銷客戶，宣布調漲全系列電阻價格，幅度達60％以上，後續再持續觀察市場供需變化，進行必要的價格調整，旺詮這次調價動作是1月針對通路商調漲10～15％之後，第二波漲價行動，這一次擴大漲價對象至EMS客戶，並且即日生效，出貨就適用新價格。

據了解，隨著電子廠逐漸復工，積壓的需求釋出，EMS客戶急單湧入所致，旺詮上周光兩個交易日就接了100多億顆訂單，以設備產能來計算，等於兩天就接了平常十天的訂單量，是過去的五倍，業界認為，這一周大陸通路商陸續開工上班，急單效應將會更明顯。

而趕在EMS客戶議價完成之前，龍頭廠國巨上週已經針對通路商先行調漲價格，電阻調漲幅度達60～100％；華新科也針對通路商調漲10％。

業界表示，電阻龍頭國巨2月稼動率40％不到，MLCC、晶片電阻的庫存均不到30天，加上對EMS客戶調漲的幅度中，有為數不少的規格漲幅達100％以上，訂單外溢到旺詮等相關電阻廠，因此旺詮馬來西亞廠產能拉升，華新科的馬來西亞廠（釜屋電機）也滿載，只是單一家國巨產能太過龐大，能吃下的訂單有限，因此訂單怎麼流轉都會回到國巨身上，即使EMS客戶想調降龍頭廠國巨的供貨比重，但沒有一家付諸行動。

據了解，國巨在電阻的產能市占率為34％，全球第二大廠至第五大廠的產能合計，不及一家國巨，若加計國巨替日商代工的中、低階電阻，國巨直接、間接影響的電阻產能逾全球50％，因此去年第四季開始，電阻庫存水位直線下滑，通路端、原廠、客戶的庫存層層消化，國巨2萬個電阻規格全數告缺，自去年第四季開始議價態度轉趨強硬。

(工商 )