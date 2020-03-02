台股累計今年初開盤迄今共34個交易日，集中市場總成交值為5兆1,301.85億元，市場日均值為1,508.88億元，股票成交量週轉率為11.41％。群益證券看本周台股指數區間為11,000-11,400點，本周看好四大題材類股，包含：5G基地台概念股、GaN概念股、AirPods Pro供應鏈、泛防疫概念股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.川普任命副總統彭斯為防疫總指揮，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國已控制疫情，這場疫情絕不會是經濟悲劇，更強調美國的狀況非常好，還會繼續成長。

2.中國強調加大政策調節力度，貨幣寬鬆之下，加上實施「十四五」規劃等話題，投資人信心仍在，可望持續助攻A股行情。

3.台經院強調，3大產業營業氣候測驗點均下滑，此指標當時在2003年呈現V型反轉的狀態，由於SARS病毒和此次新型冠狀病毒有80％的相似性「都怕熱」，如果疫情對經濟衝擊主要為第2季，之後應該就有機會V型反轉。

(工商 )