新冠肺炎肆虐，歐洲、美洲各國接連傳出疫情，但人口多達2.6億的印尼至今未傳出任何確診，被外界懷疑是刻意隱瞞疫情。印尼首都的蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso hospital）院長強勢否認，直言：「沒有就是沒有！」另一名在印尼的台人也分析當地現況，指出無確診的可能原因。

據《路透社》報導，印尼至今只針對141名疑似病患做檢驗，反觀鄰近的馬來西亞卻已經檢驗超過1000例，英國更是已經破萬。令人擔憂的是，有4名曾造訪印尼的旅客，都在離開印尼後確診感染新冠肺炎。

印尼共指定135家醫院負責處理武漢肺炎疑似病例，其中蘇里安提沙洛索醫院的院長耶利爾（Muhammad Syahril）對於被質疑一事，強調「我們的篩檢技術和獲得的事實，毋庸置疑。」、「沒有就是沒有，幹嘛要隱瞞？」

據《東森新聞》報導，在印尼泗水大學擔任講師的台灣人吳英傑表示，各國大使都在印尼，想封鎖消息是不可能的，自己也有朋友發燒就醫並馬上被隔離，證明政府有在做事。吳英傑表示，可能是因為印尼當地氣候濕熱、大眾交通工具不發達，才能保持0確診的記錄。

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(中時電子報)