酒駕新制3月上路，行政院長蘇貞昌表示，酒駕會受到更嚴格的限制和處罰，酒駕被吊銷駕照的人，重考駕照後車輛要裝酒精鎖1年。對此，網友認為根本沒有用，無法真的遏止酒駕，應該要重罰。

蘇貞昌在臉書表示，酒精鎖裝置後，未通過酒測無法啟動，每45分鐘到1小時還會要求駕駛人重新酒測一次，否則熄火後車輛鎖死，要拖回原廠才能解開。

吊銷駕照的人想重新考照，要先上15小時的教育訓練。酒駕累犯三次，得去合格醫療機構接受酒癮評估治療，滿一年、12次才能重新考照，期間租用酒精鎖的費用、酒駕教育訓練學費、酒癮治療費用，由駕駛人自行負擔。

新制上路，多數網友認為仍有問題，且很麻煩，質疑為何不直接扣車，且現在談到的酒精鎖都是使用在汽車上，台灣機車族多，喝酒不開車但還是有機車可以騎，認為酒精鎖的效益不大，直批「爛」、「直接抓去關好嗎」、「笑死 酒駕被吊銷重考才裝」、「太輕了吧，酒駕天堂果然不是說說的」。

(中時電子報)