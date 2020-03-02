台北市長柯文哲疑似感染諾羅病毒，昨因腹瀉臨時取消行程。柯稍早在臉書表示，他發現一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於我病情的發言，甚至還有陸網軍藉此製造假圖描述他感染新冠肺炎，「對於這些我認為『活著，就是最大的報復』」。對此，臉書粉專「聲量看政治」批柯「用復仇的心態做事，只會製造更多柯黑仇恨你」。

北市長柯文哲原訂1日下午3時參加藝人白嘉莉的40年藝術創作個展，卻在活動開始前40多分鐘，臨時喊卡取消，由副市長蔡炳坤代表出席。蔡炳坤表示，柯文哲這2天身體微恙、有點拉肚子，所以避免到公開場所；北市府副發言人戴于文則說，柯疑似感染諾羅病毒，但還沒去醫院看診。

稍早柯文哲則在臉書撰寫「也許會倒下，但會用最快的速度再站起來」一文。他指出，昨日因為他疑似諾羅病毒感染致使身體不適，隨後他也注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於其病情的發言，甚至還有陸網軍藉此製造假圖描述他感染新冠肺炎。對於這些，柯嗆「活著，就是最大的報復」。他說所以他今天依然七點半開晨會，八點半開防疫會議。「讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作」。

對此，臉書粉專「聲量看政治」認為，市政不是用來給柯報復的，政治不是用來報仇的，並直言「用復仇的心態做事，只會製造更多柯黑仇恨你」。有些不認同柯文哲的網友也認為「讓人討厭不是沒有道理的」、「以怨報怨，新政治好棒棒」、「可見對他嘴上真的不用太仁慈，因為他也沒有在跟別人客氣的」、「這人是怎麼了？滿腦子都只有報仇，台灣不需要這種充滿仇恨的政治人物」。不過也有許多網友挺柯「身體要照顧好趕快恢復健康喔，加油」、「別忘了適時的休息是為走更遠的路。祝早日康復」、「我覺得不管是什麼病身體不舒服時，該休息還是要休息，我真心希望您好好在家休息ㄧ天，無論您再認真那些柯黑還是看不見的，所以顧好您自己的身體盡心做好自己的本份就好了」。

(中時電子報)