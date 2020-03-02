新冠肺炎疫情延燒全球，美股道瓊指數上周大跌3583點、周跌幅達12.36％，228連續假期的台股逃過全球股市大追殺，今先面對重跌行情、開盤大跌逾200點，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，現階段已經跌破半年線，台股今能否力守1萬1千點關卡，是投資人最關注的焦點。

連續假期後的股市首日開盤，財信傳媒董事長謝金河於臉書上表示，套句資深媒體人趙少康的話，「台灣的運氣好！」目前為止確診病例40，比全世界多數國家可圈可點，又逃過上周五全球股市瘋狂大追殺，台股若當天也有交易，恐怕要跌超過3％以上；他預期今日台股恐怕開低、下跌難免，但抵抗力會逐漸增強。

謝金河也進一步預測，台積電可能跌破312點上一波低點，再拉升到平盤上，這對台股會形成一定助力，「台積電再度發揮護國神山的角色。」

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到肺炎疫情擴散全球，近期台股恐將進入震盪，主要原因為新冠肺炎疫情全球擴散尚未緩解，加上大陸產線雖然復工，但現階段對於第2季市場供需的能見度仍相對混沌，市場明顯缺乏大方向。

在國際情勢上，廖哲宏表示，若疫情持續擴展到歐美，則經濟影響則將擴及全球，歐美股市要先止穩，台股才有止穩的機會；由於今年以來外資呈現淨賣超，外資未來動向亦是觀察台股後續的重要指標。而台灣指標企業對於第2季展望也將是市場關注的風向球。

(中時 )