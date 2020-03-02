台灣北部某醫院爆出院內感染，新北市長侯友宜2日回應，新北醫院早已分倉分流，做好院內感染必要措施，之前已要求發燒篩檢站設於戶外，做好超前部屬，防護做到位。

侯友宜表示，已要求醫院嚴格管制或限制人數，市府也不斷給醫院醫護配備等更多資源，讓醫護人員在第一線打仗，能夠毫無後顧之憂，新北市府每天與十七家急救責任醫院保持密切聯繫，掌握所有狀況。

(中時 )