防院內感染 侯友宜：要求醫院分流、管控進出人數 09:292020/03/02 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防新冠肺炎院內感染，侯友宜要求醫院分流、管控進出人數。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣北部某醫院爆出院內感染，新北市長侯友宜2日回應，新北醫院早已分倉分流，做好院內感染必要措施，之前已要求發燒篩檢站設於戶外，做好超前部屬，防護做到位。 侯友宜表示，已要求醫院嚴格管制或限制人數，市府也不斷給醫院醫護配備等更多資源，讓醫護人員在第一線打仗，能夠毫無後顧之憂，新北市府每天與十七家急救責任醫院保持密切聯繫，掌握所有狀況。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #侯友宜 #新北市 #院內感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 政治熱門新聞 民進黨要員怎不擔任抗疫總指揮？港媒嗅出不尋常 - 政治 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 「罷韓」三階段該怎辦？正妹韓粉：我們這次... - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。