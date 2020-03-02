統一超商(2912)公佈2019年財報，每股盈餘為10.14元，並決議每股配發現金股息9元，統一超表示，7-ELEVEN將持續掌握季節性與重大節令商機，推出多元化的生活提案，滿足國人所需，打造「被消費者依賴的服務平台」帶動業績成長。

受惠持續展店、鮮食與CITY CAFE等差異化商品，掌握聯名商機與開發新商品，且陸續推出創新店型，挹注業績成長，加上轉投資事業則有菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)等表現亮眼，貢獻集團營收，統一超2019年合併營收為2560.59億元，較2018年成長4.56%，合併稅後盈餘達121.1億元，較2018年成長3.13%，歸屬於母公司稅後盈餘為105.4億元，較2018年成長3.3%，每股盈餘為10.14元，較2018年同期增加0.32元。

統一超7-ELEVEN於2019年陸續推出多元跨業態複合店與品牌聯名店，至今已推出7家跨業態的品牌聯名店；全台「Big7」持續於台北、基隆、台中、高雄、新北市、台南及桃園等地拓點，截至2019年年底「Big7」共有8家門市，並首創「複合+智能」全新型態的「X-STORE3」未來超商，以多元複合經營模式帶給消費者3E體驗(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)，均帶動單店業績及來客數成長。

截至2019年12月底，7-ELEVEN門市店數共5655家，2018年同期店數為5369家。

在商品創新部分，統一超7-ELEVEN扮演社會廚房角色，標竿專門店製程與攜手專門店聯名合作，像是與國內外知名品牌如.繼光香香雞、21風味館、鄧師傅、丸龜製麵、太和殿等合作推出獨家鮮食商品，持續開發具話題性與差異化商品，滿足國人飲食需求；掌握健康飲食趨勢，帶動沙拉、雞胸肉、冰烤地瓜等商品熱賣，銷售成長30%到50%以上；CITYCAFE持續推出各式優惠活動與新商品，並深耕精品咖啡市場，目前「CITY CAFE PRIMA」店數已突破1700店，帶動業績成長。

在轉投資事業部分，受惠菲律賓7-ELEVEN持續展店，截至2019年12月底共2864家門市，較2018年同期淨增加314店；星巴克持續深化精品咖啡經營，開拓星想餐美好餐食、導入外送服務，拓展LinePay星意禮與紙本飲料券等全新送禮選擇，帶動業績成長，轉投資事業的營業額成長挹注合併營收。

(時報資訊)