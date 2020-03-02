網通晶片大廠邁威爾（Marvell）近日宣佈推出其第二代低功耗汽車乙太網路PHY，包括88Q1110/88Q1111 100BASE-T1。現今的連網汽車需要較以往多出許多的高速車載資料應用，而這也刺激了對有效地傳送汽車資料的創新汽車解決方案的需求。作為連網解決方案的領導者，Marvell提供車用交換器、PHY和控制器解決方案的完整組合，這些產品已實現為資訊娛樂、閘道和先進駕駛輔助系統（ADAS）等各種車載領域。

Marvell第二代100BASE-T1 PHY的推出拓展了跨100Mbps到multi-giga的實體層收發器的產品線，它支援可靠且基於標準平台並能夠最佳化以便滿足於各項資料意向（Data-Intention）應用解決方案，這些產品已應用於資訊娛樂、閘道和ADAS等各種車載領域。

Marvell汽車事業群的行銷副總裁Amir Bar-Niv表示，Marvell新的汽車乙太網路PHY系列達成強健的性能，並且在嘈雜的環境中超越汽車電磁干擾的要求，同時具有非常低的功耗以及與前一代的100BASE-T1 PHY的接腳相容性，這使得新的低功耗PHY成為電傳控制、儀表組件、ADAS和聲頻放大器應用的最佳選擇。

除了低功率性能以外，第二代的PHY也借助了現有的設計，確保和已在量產中的先前解決方案的接腳向下相容性；並且還支援開放聯盟（OPEN Alliance）TC10的睡眠模式－能夠啟用通用的喚醒和睡眠信號，以在不使用時保存電力。

Amir Bar-Niv表示，隨著連網汽車的潮流持續加快步伐，以及在車輛設計中加入的更多技術，100BASE-T1 PHY在基於乙太網路的車輛網路中具有漸增的重要性，能夠緊密連結傳輸全部資料所需的多個端點，同時也能夠保護車輛中傳送的資料免於惡意攻擊或者危害。Marvell 88Q1110/88Q1111現在以樣品形式提供。

(工商 )