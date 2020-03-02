智慧和互連設備的訊號處理平台和人工智慧處理器的全球領先授權許可廠商CEVA和測試及量測設備的領先供應商Rohde＆Schwarz宣佈，CEVA已成功完成了CEVA-Dragonfly NB2 IP平臺的協定符合性（Protocol Conformance）測試，符合全球認證論壇（Global Certification Forum，GCF）定義的Narrowband IoT Release 14要求。這項全面性測試所使用的設備是Rohde＆Schwarz R＆S CMW500寬頻無線電通訊測試儀，這是一款經過GCF驗證的NB-IoT協定符合性測試平台。

Rohde＆Schwarz行動無線電測試儀副總裁Anton Messmer表示，我們很高興與CEVA一起分享其在NB-IoT解決方案領域的卓越進展。提供符合GCF規範的IP，對於建立健康的窄頻IoT生態系統非常重要。隨著這一激動人心的標準成為全球主流，我們期待在市場上看到許多由這款IP使能的新設備和客戶。

CEVA副總裁兼無線物聯網業務部門總經理Ange Aznar表示，為確保將CEVA-Dragonfly NB2 IP解決方案整合到其SoC中的客戶可獲得高品質且合規的產品，對於我們來說，這次的GCF測試以及對各家行動網路營運商持續進行的網路測試是重大的成就。此舉可降低新晶片組廠商進入蜂巢式物聯網市場的障礙，是我們憑藉NB-IoT推動物聯網發展的使命中的又一重要一步。Rohde＆Schwarzis是蜂巢式技術符合性測試領域中備受尊崇的領導廠商，而R＆S CMW500是我們內部測試環境中的重要組成部分。

CEVA-Dragonfly NB2 IP解決方案是一種模組化技術，由CEVA-X1 IoT處理器、整合式RF收發器、基頻和協定堆疊組成，可提供完整的Release 14 Category-NB2數據機IP解決方案，大幅縮短了產品的上市時間並降低進入障礙。這是一款完全可軟體配置的解決方案，可以憑藉多衛星GNSS和感測器融合功能進行擴展。 CEVA-Dragonfly NB2 IP包含完整的數據機設計的參考晶片，包括帶有PMU和PA的嵌入式CMOS RF收發器、先進的數位前端、實體層韌體和協定堆疊（MAC、RLC、PDCP、RRC和NAS）。

(工商 )