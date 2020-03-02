新冠肺炎全球延燒，台南市古都馬拉松與國際蘭展等大型活動，也都因應疫情接連延期，台南市長黃偉哲2日接受電台訪問時表示，馬拉松損失幾百萬，蘭展損失4000萬，但不幸中的大幸，228台南的住房率94％、229住房率84％，顯示已經轉到國內旅遊，他將把蘭展的花卉放到山上水道博物館等各景點，讓它遍地開花。

黃偉哲還說，目前台南有1個確診病例，20人居家隔離，台南市已經一級開設，市府每天召開防疫會議，一發現有不完善的，就會要求局處首長做好，現在要處理傳統市場的防疫工作，因為萬一爆發疫情，後果不堪設想，超前部署、源頭管控才能避免疫情擴散。

針對中央的防疫工作，黃偉哲也表示，「疫情往上走很難避免，守到現在已經相當不容易」，並認為這波疫情對民進黨的執政有幫助。

電台節目主持人周玉蒄問防疫總指揮陳時中的滿意度高達84％，是否可以選台北市長？黃偉哲則認為，這是時勢造英雄，讓陳時中有舞台、有機會表現，或許選台北市長「不錯」。

至於罷韓行動如火如荼，日前高雄市長韓國瑜又爆致詞失誤，黃偉哲說，228變823對韓的傷害很大，50多萬連署罷韓更是很危險的，未來罷韓能否成功，還得看韓的防疫作為。

(中時 )