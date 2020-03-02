台北市長柯文哲原定昨天（1日）下午要出席「白嘉莉女士的40 年藝術創作個展活動」，但卻傳出身體不適，出現拉肚子等疑似諾羅病毒感染的症狀，臨時取消活動出席。結果在這防疫的敏感時刻，有人惡意捏造他感染新冠肺炎，讓他今天（2日）一早在臉書作出健康狀況的澄清，還霸氣不失幽默的回嗆造謠者：「活著，就是最大的報復」。

疑似感染諾羅病毒的台北市長柯文哲，經過假日休息後，今天一早照樣到台北市府上班。（圖／翻攝臉書）

面對身體最近因為不適，所引發反柯人士的惡意抹黑，柯文哲今天一大早，在臉書以「也許會倒下，但會用最快的速度再站起來」為題發文，言語間充滿柯氏嗆辣風格。他發文提到，昨天因為疑似諾羅病毒感染，致使身體不適，隨後他也注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專，有許多關於柯文哲病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖，描述他感染了武漢肺炎（又名新冠肺炎），對於這些摸黑，柯文哲直率回嗆：「活著，就是最大的報復。」

柯文哲強調，「今天依然七點半開晨會，八點半開防疫會議。讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作。台灣加油，台北加油」。而昨天副市長蔡炳坤也表示，柯文哲雖然出席活動，但有特別致電給白嘉莉表達歡迎以及致歉之意，等身體康復後，會再來看白嘉莉的展覽。

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(中時電子報)