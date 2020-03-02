劉姓男子1日中午被發現路倒在北市西區某間便利超商外，送醫後仍不治。由於劉男與新冠肺炎確診者有地緣關係，警方不敢大意，今早報請台北地檢署相驗，外勤檢察官郭建鈺早上將與法醫赴和平醫院相驗解剖釐清死因。

北市消防局是昨天中午11時47分接獲報案，指稱北市西區某便利商店外，有年約60歲男子路倒。救護人員趕到後，男子已無生命跡象，送往附近醫院急救，仍回天乏術。

北市府副發言人戴于文說，該個案曾在新北巿新冠肺炎確診個案有地緣關係，但經評估為低感染風險，再加上回溯接觸時間已逾14天，所以該名個案並非自主健康管理對象。北市衛生局稱，該男子列為「健康關懷對象」，由衛生單位定期追蹤，但卻一直無法聯繫本人，昨天突然出現路倒。

據了解，北檢不排除解剖採集死者檢體，並將檢體送疾管署昆陽實驗室，至於遺體則暫時冰存，若檢驗結果排除是新冠肺炎或傳染病疑慮後，會第一時間通知家屬製作筆錄，並發交死者遺體。

(中時 )