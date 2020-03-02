受到肺炎疫情擴散至美洲和歐洲，台股已跌破半年線，年線11000位置是關注焦點。本周台股恐將進入震盪，主要原因為新冠肺炎疫情全球擴散尚未緩解，加上大陸產線雖然復工，但現階段對於第二季市場供需的能見度仍相對混沌，市場明顯缺乏大方向。歐美股市要先止穩，台股才有止穩的機會。另一方面，根據證交所統計，27日外資賣超232.25億元，上周周累積賣超達944.37億元。由於今年以來外資呈現淨賣超，外資未來動向亦是觀察台股後續的重要指標。而台灣指標企業對於第二季展望也將是市場關注的風向球。

美元指數今早回落至98之下，早盤在97.89附近。台北外匯經紀公司今早台幣開盤匯價為30.25元，升值8.3分，隨後在日圓升值帶動下，新台幣升破30.2元，匯價來到30.194元，強升1.36角。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就現階段相關供應鏈的復工狀況？對供應鏈的影響？目前供應鏈復工狀況不一，特別是供給跟需求仍是不可控制的因素。若從大陸企業用電量觀察，目前開工率約在50~60%間，現階段雖然尚無客戶砍單狀況，主力仍以盡速復工為主。但第一季營收獲利鐵定是2020年最差的季度，市場目前預估第二季回溫趨勢仍顯太過樂觀。

就題材、族群表現上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，長期題材面並未改變，然產業鏈中，較少產能在中國的受害相對小，亦可能接到轉單的效應，首先必須避開的族群應以手機跟零售消費為主的族群。長線看好的5G等趨勢並未改變，另外對於下半年新機上市可能帶動的新需求，亦仍在長期觀察雷達上。

(時報資訊)