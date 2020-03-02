國民黨主席即將在三月七日補選，眼看選舉步入尾聲，這個被外界譏諷是「恐龍」的老牌政黨，卻還在泥淖中求生存，代表中壯世代出征的立委江啟臣，眼看著國民黨這尊恐龍恐怕會變成化石，被歷史淘汰，他心急如焚，希望國民黨不要走上滅絕的路。

江啟臣說，國民黨目前有黨權的四○歲以下黨員僅九一二二人，佔總數三‧一六％；今年總統立委選舉，全國四○歲以下選舉人數達六六六萬，占總數的三四％，面對這個垂垂老矣的「恐龍」政黨，他難掩憂心。

江啟臣說，國民黨內少子化現象起碼二○年，已百分之百斷層，再不改就絕子絕孫，「不用人家滅你，自己就絕種。」他擔心國民黨沒有下個世代，黨需要多一點年輕人加入，他的年紀等於是承先啟後的位置。

江啟臣解釋，現在很多人都以為這是世代交替或世代之爭，但實際上，國民黨總是給外界老、舊，甚至停滯不前的形象，跟不上時代、落後民意，現在是國民黨整個人才培育、接班制度都出現問題。因此虛心整合黨內意見領袖，以及培育新世代人才，都是未來的重點工作。

江啟臣說，這不是靠著「打掉重練」或者是改名就能脫胎換骨，改名改姓、不改個性也沒用，重點是回到黨的本質，如果不能徹頭徹尾改變思維，就無法貼近民意。至於外界擔心的黃復興黨部，不是被裁或被廢的對象，而應該是和國民黨一起升級改革的夥伴。

面對這次選舉，江啟臣自認，他有超過八年民意代表經驗，他對第一線民意的掌握和敏感度，是最大的優勢，「國民黨現在是在野黨，最大戰場在國會，立委兼任黨主席更能在第一線反應民意，發揮最大戰力。我過去所學領域在兩岸與國際關係，對目前國民黨改革正能派上用場。」

江啟臣雖然積極爭取黨主席大位，但他也不敢忘記，一旦扛起國民黨這個百年老店的擔子會有多沉重，光是資源不足的問題，就足以讓新任黨主席一個頭兩個大，江啟臣因此想到「小額捐款」的新招，讓國民黨能一兼二顧。

江啟臣解釋，國民黨走上街頭小額募款，會讓國民黨更貼近民眾，民眾如果找回過去對國民黨的信心，才有可能在捐款上拿出行動來支持，「小市民跟大財團捐款差別很大，我們要募到的不是只有錢，而是人心。」

江啟臣說，所以國民黨的捐款要著重在市民的小額捐款，並透過這些捐款拉近與民眾的距離，同時也能改變國民黨的形象。

至於國民黨被貼上「舔共」的標籤，江啟臣坦言，國民黨在面對敵人刻意操作時，卻無法用有效率的方法告訴民眾，同樣是九二共識，民進黨解釋成一國兩制，普遍被大眾了解；國民黨講成一中各表，年輕人卻不一定聽得懂，最後一面倒被解釋成一國兩制。

江啟臣說，其實，九二共識存在的意義就是「擱置爭議，發展功能性的交流」；「九二共識」的名稱不見得不能改，但是背後所代表的路線和內涵才是重點，國民黨做為台灣民主社會中的政黨，任何路線的討論都必須以民主自由為出發點，尤其在兩岸議題上，要確保台灣優先、民主優勢。

眼看國民黨主席選舉進入肉搏戰階段，江啟臣、郝龍斌兩人競爭激烈，同樣是青壯派的民進黨桃園市長鄭文燦表態看好江啟臣，他認同，國民黨的問題是在路線、不是人；前民進黨立委沈富雄也押寶江啟臣當選。

沈富雄認為，周錫瑋等人明確支持江啟臣，郝龍斌知難而退會是最佳結局，讓黃復興黨部消失於無形；若戰到最後，黃復興越用力，江會贏得越輕鬆，黃復興只會幫倒忙。即便郝龍斌勝選，也擋不住國民黨徹底本土化趨勢，頂多是往後推遲2年。

雖然獲得名嘴和敵對中生代的支持，江啟臣對這場國民黨主席選舉仍是感觸良多，他說，「難道讓這個百年政黨往前走真的有這麼困難嗎？難道中壯世代站出來想要扛起國民黨改革的責任，就一定是背後有誰能撐腰嗎？」

江啟臣說，過去的國民黨充滿了太多算計，衷心希望未來的國民黨，能有多一些坦誠，改革真的不難，難的是深似海的人心。他說，「敢變，國民黨才有新未來」，敢變的第一步就必須先拋棄舊的選舉思維，如果還是靠著過往的選舉伎倆打選戰，那只會讓國民黨與民意的距離越來越遠，與惡的距離越來越近。

江啟臣強調，「能不能讓我們回歸改革路線的討論，把焦點重新放回怎麼讓國民黨重生上，讓我們的黨員有走出陰霾的希望，有重新看見藍天的可能。」

(中時電子報)