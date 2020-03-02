行政院長蘇貞昌今視察中央流行疫情指揮中心，活動前受訪時被問及，日本確診人數持續升高，是否會升高對日旅遊警示？蘇貞昌說，政府對於世界各國疫情都做最精確掌握，有需要提昇時，會向國人做最即時清楚的報告。

對於口罩產量供應問題是否能提供無虞，蘇貞昌說，台灣的口罩是最穩定也是最便宜的，產量已逐漸到位，至於健康的人是否就不用戴口罩？蘇直言，健康的人不用戴口罩，但隨疫情變化，有道通風不良的地方，就有需要戴口罩，他也呼籲，身體不適就不要外出趴趴走，在家休息，盡量少到醫院，減少接觸感染風險。

鑒於日本的確診人數不斷升高，是否會提升旅遊警示？蘇貞昌說，政府對於世界各國疫情都做最精確掌握，有需要提昇時，會向國人做最即時清楚的報告，包括理由、是否會升級，升級到哪種程度等。台灣的疫情報告每天都有，且是最透明、最快速的，請國人放心。

(中時電子報)