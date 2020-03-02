新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲當中以義大利情況最為嚴重，至今出現上千起確診病例，造成34人死亡，但當地民眾似乎毫無防疫意識！近日一名義大利議員戴著口罩進入議會，但卻被眾人譏笑，他在發言時情緒激動，稱自己戴口罩是為大家著想，隨後告訴大家自己去過3個疫區，戴口罩是保護自己及大家，要在座的各位也應該照做！

近日一段影片在網路上瘋傳，一名義大利的議員戴著口罩走進國會時，被大家譏笑，似乎視他為異類，而這名議員發言時情緒激動：「瘋了！瘋了！真的瘋了！議長，我戴口罩並不妨礙任何人，我是在自我防禦，因為免疫系統不好。」

議員持續暴氣：「那我脫掉口罩，但我告訴你們，我去過3個疫區，你們覺得我是戴口罩好還是這樣好（拿掉口罩）建議你們還是讓我戴著口罩好，為了你們的安全，如果你們是聰明人，你們也早就戴上口罩了，而不是讓大家來保護你們。」話說完，議員怒衰話筒，似乎仍止不住心中的怒火。

影片曝光後在微博引發熱議，網友紛紛留言：「義大利終於有一個清醒的人了」、「又帥又明智的人不多了」、「一周會，他們就明白了，病毒說，我來教，教不明白，死神來教」、「唯一的明白人，卻被當做了異類」、「絕了，唯一的聰明人站在一堆傻子當中，而那群傻子還以為這個聰明人是傻子」。

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(中時電子報)