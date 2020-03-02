「瓊瑤小生」林瑞陽與連續劇女神張庭結婚9年，育有一雙兒女，而兩人早將事業重心從演藝圈轉往商務，在大陸發展多年，經營房地產外更創立保養品牌，轉型相當成功，在台灣、上海都購置甜蜜的家，最近她分享了生活影片，意外曝光豪宅內裝，果真證實張庭脫口說的「家裡都是錢」不假。

張庭曬家庭日常，意外曝光億萬豪宅內部模樣。(取材自張庭微博)

新冠肺炎疫情持續升溫，中國大陸狀況尤其嚴重，因此仍多處是停工、停學狀態，民眾也為自我保護，盡可能不要外出，張庭日前也在微博貼出日常影片，她跟兩個孩子待在家沒趴趴走，影片中，一雙兒女在她背後的沙發上飛來滾去，大打枕頭戰，在豪宅裡仍是玩得不亦樂乎，反倒是媽媽張庭，瞪大了眼對鏡頭直呼：「他們再不開學，我要瘋啦！」。

張庭早前還分享過另一則居家小短片，是她在家打掃到一半，玩性大發開始「NASA立掃把挑戰」，事成後張庭開心得手舞足蹈大比YA，而這些在家錄的日常影片，雖沒拍到豪宅全貌，但能看出張庭夫妻的居所相當具現代風，地方非常寬敞，一揭億萬豪宅的神秘面紗。

(中時電子報)