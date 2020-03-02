用心守護您的健康，費鴻泰教您DIY製作用心口罩套

新冠肺炎疫情持續，不少民眾抱怨一周領取的口罩數量不夠用，甚至有民眾根本沒有時間到藥局排隊領口罩。對此，國民黨立委費鴻教大家DIY製作口罩套，延長口罩壽命。

由北醫提供專業諮詢，費鴻泰與團隊共同研發出「用心口罩套」，以剪裁棉布每塊尺寸為20公分*34公分，用最簡單的方式，長醫療口罩的使用壽命。費鴻泰也在臉書提供製作教學步驟影片，簡單易懂，讓人人容易上手。

「用心口罩套」摺布、燙布、手縫的步驟：

【步驟1】 剪紙（印有剪刀虛線部分），沿線剪紙成成摺布的模版。

【步驟2】 折紙第1折線向上折至對齊線1。

【步驟3】 折紙第2折線向上折至對齊線2。

【步驟4】 紙的最下邊與布的最下邊對齊。

【步驟5】 布與紙一起摺，再用熨斗燙平。

【步驟6】 布上下轉面後與紙一起摺，再用熨斗燙平。

【步驟7】 布的長邊內折0.7公分後，用熨斗燙平，方便縫線。

【步驟8】 布對摺後，用熨斗燙出中間線。

【步驟9】 縫左右側布邊。

【步驟10】 布反面對摺後，將布邊縫在一起。

【步驟11】 翻轉成正面 ，並整燙完工。

(中時電子報)