大學開學首日 成大啟動門禁刷卡 醫學院門口設檢疫站 09:512020/03/02 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成大開學首日，醫學系學生進入校園採門禁刷卡制度，另需量測體溫與酒精洗手。（程炳璋攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南大學開學日啟動量體溫防疫。台南大學開學日啟動量體溫防疫。（台南大學提供／程炳璋台南傳真） 大學開學首日，因應新冠肺炎疫情延燒，各校都進行防疫工作，成功大學各系啟動門禁刷卡，成大醫學院基礎大樓門口設管制站，全棟大樓封閉只剩一個出入口，學生都需出示學生證刷卡，接受量測體溫並噴灑酒精消毒水，才能進入。台南大學封閉只剩前、後門單一進出口，師生進入校園一律量體溫。 (中時 ) #大學 #刷卡 #大樓 #門口 #醫學院 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍華科大 辦學績效亮眼 04:102020/02/27 產業特刊 公車上下車刷卡耗時？網看法兩極 11:412020/02/27 日常 韓籍教授性騷女學生判刑 偷跑回國躲受審 13:272020/02/27 社會 兆豐銀行推網購刷卡最高10％回饋 19:312020/02/27 財經 清大攜手北榮原子爐治癌 西班牙腦瘤患者跨海求治 15:202020/02/28 生活 疫區日記：懦弱與憤怒（下） 04:092020/02/29 兩岸藝文 Cheers大學績效調查 亞大挺進前十 04:092020/02/29 企業經營 中市府加強防疫檢測 2日起市政大樓僅開放部分出入口 17:342020/03/01 生活 人物側寫－醫生世家 卻意外成藥人 04:102020/03/02 財經要聞 兆豐網購刷卡 最高回饋10％ 04:102020/03/02 產業特刊 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 - 生活 男大生超狂自我隔離38天 親友零傳染過程曝光 - 生活 印尼2.6億人0確診 第一線醫生曝驚人真相 - 生活 好市多超猛便當圖鑑曝光 網看呆：願意嫁我嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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