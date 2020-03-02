台南大學開學日啟動量體溫防疫。台南大學開學日啟動量體溫防疫。（台南大學提供／程炳璋台南傳真）

大學開學首日，因應新冠肺炎疫情延燒，各校都進行防疫工作，成功大學各系啟動門禁刷卡，成大醫學院基礎大樓門口設管制站，全棟大樓封閉只剩一個出入口，學生都需出示學生證刷卡，接受量測體溫並噴灑酒精消毒水，才能進入。台南大學封閉只剩前、後門單一進出口，師生進入校園一律量體溫。

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