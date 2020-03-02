挑戰2020年聯邦盃亞大區一級賽事的中華女網隊，已經在當地時間3月1日上午6點抵達阿拉伯聯合大公國大城杜拜，連續兩站在杜拜和杜哈女網賽女雙連奪兩冠的「中東女王」謝淑薇，以及姊妹檔詹詠然、詹皓晴姊妹則在晚間陸續報到，整個代表團全員到齊。

謝淑薇接連兩站WTA賽事女雙封后，今天更新的雙打世界排名將重返第一，對於近來肆虐全球各地的新冠肺炎疫情相當警覺，盡量不去人多的地方，因此決定白天先不練球，傍晚才決定在杜拜當地深夜10點下場熱身，創下台灣網史最晚練球的另類紀錄，她說：「這兩周雙打都打到很晚，所以在這邊已習慣打晚上。」

謝淑薇捉摸不定的球風，看似沒有使出太大力氣，擊出的球速卻既深且快，讓首度參與聯邦盃的陪練員陳楷勳大開眼界。就讀體大二年級的陳楷勳說：「謝淑薇的擊球特別深，這是她和其他人最大的不同，而且角度又大，越強的球打過去，借力回過來的球也就越強。」

去年賽季尾聲受傷的19歲好手梁恩碩，傷癒復出就成為聯邦盃中華女網主要戰力之一，教練翁宜寧透露，梁恩碩在飲食上非常節制，想拚的決心非常強烈。

本屆聯邦盃亞大區一級共有台灣、中國、南韓、印度、印尼、烏茲別克6隊參加，比賽採單循環、每場兩單一雙制，對戰順序將在今天的領隊會議中決定。依賽制，每隊必須出賽5場，成績最佳兩隊可獲4月中旬主客場制的升降賽門票。

(中時 )