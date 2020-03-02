太景*-KY(4157)研發中新藥流感抗病毒藥物TG-1000已正式向大陸國家藥品監督管理局(NMPA)遞交臨床試驗的許可申請(IND)。若藥品審評中心(CDE)未於60日內提出補件要求，第一期臨床試驗可於今年年中啟動。除了大陸外，太景也計畫在第二季向美國FDA遞交臨床試驗申請，布局流感新藥的全球市場。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，依時程推算，TG-1000最快在6月即可展開第一期臨床試驗，相較於過去申請臨床試驗通常需要18個月，大幅縮短三分之二等待期，反映大陸為鼓勵新藥開發所推動的法規變革。

由於太景已於2019年10月遞交Pre IND溝通交流會議申請，CDE在元月份完成審核，同意免召開溝通交流會，太景僅需就小部分藥學、臨床細節進行補充後，直接遞交IND。對於已通過初審的資料送交正式IND審核，太景相信TG-1000順利通過默示許可制的可能性相當高。

TG-1000為帽依賴性核酸內切(酉每)抑制劑(Cap-dependent endonuclease inhibitor)，作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播。臨床前試驗結果顯示，TG-1000能有效對抗A型、B型流感及禽流感；且不受48小時內服藥黃金期限制，在症狀出現72小時後服藥仍然有效；也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，與前年上市的日本鹽野義抗流感藥物(Xofluza)效果相當，具有一次療程僅需服藥一次潛力。

大陸流感藥物市場近年擴張迅速，去年東陽光藥業的流感藥物可威(克流感學名藥)的年銷售額約達68億元人民幣，2020年銷售目標為100億元人民幣，將成為大陸藥品市場銷售額最高之產品，因此，太景將中國大陸市場設定為流感新藥開發的優先市場。接續，美國是太景在TG-1000全球布局下的第二個藥品市場，因此，也將在第二季向美國FDA遞交臨床試驗申請許可，準備於今年相繼展開中、美兩地臨床試驗。

(時報資訊)