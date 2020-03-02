工業電腦大廠研華（2395）今（2）日宣布新策略結盟案，將以現金投資台灣智慧製造顧問暨系統集成公司銳鼎科技，認購取得20％股權。藉由本次入股，銳鼎將正式成為研華在大中華及東南亞地區，金屬加工及手工具領域的智慧製造共創夥伴。

研華表示，希望藉此與銳鼎在金屬加工及手工具市場相關的智慧工廠領域，形成平台供應商與系統集成商的上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，將與銳鼎進行共同行銷，落實WISE-PaaS和工業應用軟體（I.App）解決方案銷售。

成立於2013年的銳鼎，為專注於智慧製造領域的顧問暨系統整合公司，以獨創的MES系統協助企業即時正確的收集生產資訊、物料資訊、品質資訊，並回饋到ERP資訊管理系統，以加速企業資訊流，並協助企業建置生產知識庫、履歷系統。

研華指出，銳鼎未來將以金屬加工及手工具廠的多年製造執行系統（MES）開發和系統集成產業經驗，結合研華工業4.0解決方案、積極採用WISE-PaaS物聯網雲平台，提供模組化解決方案，使方案能更快導入至客戶案場，降低客戶使用門檻和導入成本，加速市場推廣。

研華董事長劉克振表示，銳鼎在金屬加工及手工具市場的智慧製造領域，擁有強大的顧問和系統集成能力，結合研華工業4.0解決方案與WISE-PaaS平台，將形成互補策略合作夥伴，有信心擴大在大中華及東南亞地區的金屬加工與手工具產業智慧製造市場成長與市占率。

銳鼎董事長游祥鎮表示，銳鼎秉持創新精神面對工業4.0智慧製造理念，如何將MES透過演算法指揮系統及人工智慧（AI）應用方向發展，均是迫在眉睫的議題。有鑒於產業快速變動，產業間相互合作、建立強力的夥伴關係，是面對動態變化的最好方法。

銳鼎將多年落地執行經驗做成I.App，透過研華的Webaccess及WISE-PaaS平台，將有利於迅速推廣到業界。研華及銳鼎雙方秉持互信、互利的共創合作，將能為台灣製造業注入新活力，使智慧製造能更迅速落實到產業中。

(時報資訊)