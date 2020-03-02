日本2月製造業活動創下將近4年來最嚴重的萎縮態勢，為新冠肺炎疫情衝擊日本製造業拉響警報。

因新冠肺炎疫情爆發重創中國經濟，過去幾周以來，日本的經濟壓力急速升高。中國是日本最大的出口市場。日本製造業的衰退，清楚呈現新冠肺炎對全球成長與企業造成的衝擊，可能使日本決策官員提振經濟成長的壓力升高。

au Jibun Bank日本2月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為47.8，低於初值47.6與1月終值48.8，並創下2016年5月來新低。該數據已連續第10個月處於50榮枯分界點以下，創下2009年6月全球金融危機以來的最長記錄。

因經濟情勢低迷，以及對中國客戶的銷售減少，新訂單分項指數創下逾7年新低。整體產出與積壓訂單分項指數均見下跌，新出口訂單指數連續15個月呈現萎縮。

負責調查該報告的IHS Markit經濟學家Joe Hayes表示，日本工業的近期前景顯得非常黯淡。需求廣泛衰退是主要原因，消費品、半成品與資本財生產商均見需求加速下滑，整體訂單創下逾7年來最大跌勢。部分日本公司稱他們無法從中國供應鏈取得主要原材料。現有庫存雖減緩目前缺料的問題，但如果供應斷鏈時間拉長，工業產出面臨的風險就會升高。

(時報資訊)