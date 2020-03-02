個性低調，曾在民國80年代在北市中山區以經營「史托利普」脫衣陪酒酒店，叱吒北市的知名酒店大亨焦治國，昨(1日)晚在三峽北大特區違規停車遭警方取締開單，與兒子及女兒三人與執勤警員發生口角，焦治國甚至大罵警員「王八蛋」，三人在場大鬧，最後遭警方壓制帶回派出所，依公然侮辱與妨害公務罪送辦。

知名酒店大亨焦治國，昨(1日)晚在三峽北大特區違規停車遭警方取締開單，與兒子及女兒三人與執勤警員發生口角遭送辦。(戴志揚翻攝)

三峽分局調查，焦男昨晚將車停在三峽北大特區人行道上遭民眾檢舉，派出所員到場開單時，焦卻突然抓狂，大罵開單警員辱罵「王八蛋」，焦男的一對兒女到場後見父親與警發生口角，竟然也加入戰局，甚至企圖攻擊員警，大批支援警力立刻焦男一家3人壓制在地，並帶回派出所偵辦，最後以妨害公務及公然侮辱罪移送法辦。

焦治國多年前因喧騰一時的入獄頂包案難得鬧上新聞版面，2019年9月，他因誤認他人機車是自己的車，發不動牽去鎖店要求開鎖後，驚覺牽錯車，趕緊牽回原位放，但失主卻已經報警而吃上竊盜官司，台北地檢署裁定焦治國沒有犯意而不起訴。

在多年前，焦治國曾因案入獄，卻引發一場人頭頂包案，引起社會喧騰一時。主因是多年前焦所投資的「正統大飯店」，因從事媒介性交易，被警方查獲三次。讓他第一次獲易科罰金；第二次入監服刑，卻在監「遙控」繼續經營色情賓館；被判三年六月重刑，併科罰金新台幣十五萬元，當時焦治國確找來他人頂替入獄服刑，引發喧騰一時的入獄人頭頂包案。

據了解，焦治國靠包工程、買賣飯店、搞房地產發跡，身價高達數十億，但個性相當低調，從過去到現在，不是騎機車就是開著舊車，一身打扮比起路人還像路人，外人很難想像其身價。

他在民國60年代，就利用包工程累積下的財富，將事業重心轉到房地產，當年以三千萬元買下台北市錦西街的「百利」飯店，並轉租他人經營脫衣陪酒生意；而後又陸續以四億五千萬與四億六千萬元買下萬華康定路的華麗飯店和中山區農安街的維也納飯店，都轉租他人經營。其中維也納飯店是他在陳水扁當選市長前一年接手，曾因媒介色情遭斷水斷電。

(中時電子報)