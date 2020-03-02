新北市府跟進管制進出？侯友宜：視疫情發展越來越嚴格 10:172020/03/02 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府是否跟進北市管制進出，侯友宜表示視疫情發展越來越嚴格。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台北市政府今（2）日起實施出入口管制，新北市是否跟進。新北市長侯友宜參加「慈濟捐贈安心祝福包」捐贈儀式時指出，民眾部分視疫情發展會越來越嚴格，但他強調，新北採嚴格防疫措施，請民眾安心來洽公。 侯友宜表示，新北市早在兩、三周前已要求各局處超前部署，要求市府同仁密閉空間戴口罩，也要求每天量體溫，有發燒就在家中自主管理，今天也要求所有人在電梯內不要交談。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #侯友宜 #管制 #疫情 #新北 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 新北》疫情影響 新北二二八紀念活動僅23位受難代表參加 18:072020/02/28 政治 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 政治熱門新聞 民進黨要員怎不擔任抗疫總指揮？港媒嗅出不尋常 - 政治 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 「罷韓」三階段該怎辦？正妹韓粉：我們這次... - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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