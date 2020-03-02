新冠肺炎疫情延燒，台北市政府今（2）日起實施出入口管制，新北市是否跟進。新北市長侯友宜參加「慈濟捐贈安心祝福包」捐贈儀式時指出，民眾部分視疫情發展會越來越嚴格，但他強調，新北採嚴格防疫措施，請民眾安心來洽公。

侯友宜表示，新北市早在兩、三周前已要求各局處超前部署，要求市府同仁密閉空間戴口罩，也要求每天量體溫，有發燒就在家中自主管理，今天也要求所有人在電梯內不要交談。

(中時 )