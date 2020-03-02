韓國瑜228為何口誤 綠媒牽拖郝龍斌 09:522020/03/02 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郝龍斌（左）與韓國瑜（右）在某活動中相遇。圖後中胡志強。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜在228追思會上，將228喊成823，引發外界熱議，韓國瑜也趕緊道歉，請大家原諒他的無心之舉。不過，綠媒竟牽拖跟前台北市長郝龍斌有關。 據《自由時報》報導，一藍營人士透露，國民黨前立委張顯耀27日，陪同郝龍斌南下和韓國瑜碰面，希望能得到韓的支持。但韓已表態選後要全力拚市政，不碰黨務，因此不願表態，雙方談到深夜才離去。可能因此導致韓國瑜精神不濟，造成韓隔日口誤的發生。有網友認為，不知這個藍營人士是誰，沒有必要在這時候放出消息，來傷害國民黨的團結。 (中時電子報) #韓國瑜 #228 #口誤 #藍營人士 #郝龍斌 #罷韓 #高雄市 #國民黨 #黨主席選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨在谷底的風景 04:102020/02/27 時論廣場 停止追徵國民黨7.8億 黨產會抗告遭打臉 18:322020/02/27 社會 柯文哲：面對228、疫情 我們都必須繼續走向未來 12:012020/02/28 政治 228彰縣辦4天紀念展覽 王惠美：迎向自由、祥和、希望 16:282020/02/28 生活 新北》疫情影響 新北二二八紀念活動僅23位受難代表參加 18:072020/02/28 政治 善用網路科技，轉守為攻！江啟臣：反擊1450，我做得到！ 23:012020/02/28 政治 彰化人權展 動畫圖資說歷史 04:102020/02/29 地方新聞 中國國民黨主席候選人江啟臣：改革要有態度也要有方法 23:462020/03/01 政治 他敬告罷韓者這句話 網讚說得好！ 08:392020/03/02 政治 黨主席選戰擂台》搶救絕種恐龍 江啟臣出招避免滅絕 09:362020/03/02 政治 政治熱門新聞 民進黨要員怎不擔任抗疫總指揮？港媒嗅出不尋常 - 政治 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 「罷韓」三階段該怎辦？正妹韓粉：我們這次... - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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