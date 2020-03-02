高雄市長韓國瑜在228追思會上，將228喊成823，引發外界熱議，韓國瑜也趕緊道歉，請大家原諒他的無心之舉。不過，綠媒竟牽拖跟前台北市長郝龍斌有關。

據《自由時報》報導，一藍營人士透露，國民黨前立委張顯耀27日，陪同郝龍斌南下和韓國瑜碰面，希望能得到韓的支持。但韓已表態選後要全力拚市政，不碰黨務，因此不願表態，雙方談到深夜才離去。可能因此導致韓國瑜精神不濟，造成韓隔日口誤的發生。有網友認為，不知這個藍營人士是誰，沒有必要在這時候放出消息，來傷害國民黨的團結。

(中時電子報)