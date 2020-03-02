新冠肺炎疫情衝擊下，美股上周大跌3,500點，台股上周五休市，今(2)日難逃補跌命運，開盤先是以11,184.66點開出、下跌107.51點，隨後跌勢擴大，盤中一度下挫242.32點，蘋概三王更是全倒，台股權值王台積電更是來到今年以來新低。

蘋概三王台積電、鴻海、大立光2日開盤全跌，台積電開盤下挫8元，寫下今年以來最低價308元；鴻海開盤下跌2.1元、以78.2元開出；大立光則是跌幅達1.81%，以4400元開出。惟被動元件因疫情導致供給缺口擴大，推升上半年報價走揚，國巨早盤一度上漲7元，盤中由紅翻黑，下跌3.00點或0.73%、暫收407元。

截至上午9點50分，台股跌勢收斂，台積電跌勢拉回，下跌5.5元或1.74%，暫收310.5元；鴻海走跌0.90元或1.12%、暫收79.4元；大立光走跌5元或0.11%、暫收4,425元。

(中時電子報)