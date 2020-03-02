行政院長蘇貞昌上午視察中央流行疫情指揮中心，針對疫情升高，蘇揆呼應防疫指揮官陳時中的呼籲，希望公職、民代減少跑攤，以身作則。

蘇揆表示，陳時中呼籲大家到醫院儘量減少、沒有必要、沒有病不必到醫院，連陪病、探病都應該大為減少，他也要呼籲，公職人員及民意代表，整天辛苦跑攤，其實也是最危險的，如果能夠帶頭配合整個防疫措施，不跑攤並不失禮，陳時中已經發表，政院也呼籲公職人員民意代表以身做則，也是把防疫做到最好，減少接觸感染的機會，相信在特殊防疫期間，國人會諒解公職人員民意代表。此外，蘇揆也呼籲，國人同胞也可以在生活作息上做一些調整及改變，讓大家的努力，減少破口。

被問到對日旅遊警示是否提升，蘇揆說，疫情需要時，政府都會隨時明白立即的報告，並提出因應的要求，包括旅遊有沒有要升級，升級到什麼程度。台灣的疫情報告每天都最透明，最快速且沒有隱暪，對每個國家的疫情都有最正確的掌握，都用防疫的角度保護國人同胞，所以都遵重疫情中心專家會議的判斷。

對於有立委提議兩週領六片口罩，蘇揆說，台灣口罩產能從一天一百多萬片，到現在一天七百多萬片，未來可以增加到一千多萬片，未來隨著口罩產能增加，也會調整國人可實名制購買的片數。

至於配戴口罩建議是否有改變，蘇揆說，政府都是遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，但隨疫情變化，在長時間密閉空間通風不良的地方，要看具體的狀況，需要的時候還是戴上口罩，最重要的是如果有身體不健康的時候，就要在家不要趴趴走，有狀況的人或要出入病院的人當然要戴口罩，一切還是尊重專家的提醒。

(中時 )