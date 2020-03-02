安倍就新冠肺炎疫情發表談話

日本首相安倍晉三說，正在加緊研議修訂法律，以因應萬一有必要時宣布國家緊急狀態。

根據NHK報導，安倍2日上午在參議院預算委員會會議開始時說，政府正在加緊研究立法，提供未來針對疫情蔓延，宣布進入緊急狀態的法源依據。由於新冠肺炎疫情擴大，安倍說，必須經常設想最壞的狀況，有所準備是十分重要的。

他強調，將盡量採取預備措施，致力減少對民眾生活的影響。目前全日本中小學臨時停課，安倍針對這點說，孩子的健康和安全第一，比什麼都重要。他說，無論如何都要設法預防學校群聚感染。

綜合日本媒體報導，由於「鑽石公主」號郵輪爆發群聚感染疫情，日本政府因應速度慢半拍。而國內也不斷傳出確診、死亡病例，使美國疾病管制與預防中心（CDC）將日本旅遊警示上調至第二級，導致安倍支持率下滑。

《富士電視台》（FNN）2月22－23日針對18歲以上的1,040名日本民眾進行的電話民調結果顯示，安倍內閣的支持率比1月下滑了8.4個百分點，為36.2%，而不支持率則增加7.8%，達46.7%。

(中時電子報)